C'est quoi ton entreprise ? Basaltik Saint-laurent-du-Mottay Mauges-sur-Loire vendredi 17 octobre 2025.

Saint-laurent-du-Mottay 5 Impasse de la Tour Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-10-17 16:00:00

fin : 2025-10-24 16:45:00

2025-10-17 2025-10-18 2025-10-24 2025-10-25

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’un céramiste

Venez à la rencontre de Quentin Colas, artisan porcelainier à Saint-Laurent-du-Mottay. Au sein de son atelier, découvrez son savoir-faire et son univers à travers ses réalisations de pièces décoratives. Plongez dans les coulisses de la fabrication d’une pièce emblématique de l’atelier et découvrez les différentes étapes nécessaires à sa réalisation. De la matière première à la pièce finie, la porcelaine n’aura plus de secret pour vous !

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10h

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges .

English :

What’s your business? A behind-the-scenes look at a ceramist’s work

German :

Was ist dein Unternehmen? Blicken Sie hinter die Kulissen eines Keramikers

Italiano :

Uno sguardo al dietro le quinte di un ceramista

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Eche un vistazo entre bastidores a un ceramista

