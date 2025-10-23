C’est quoi ton entreprise ? Baudry Torfou Sèvremoine

Torfou Rue du Lieutenant Bouvier Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 15:30:00

2025-10-23

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise d’usinage bois et enrobage

Depuis sa fondation en 1971, BAUDRY est devenu leader français dans la technique de l’usinage bois et de l’enrobage. L’entreprise maitrise l’enrobage multi-supports et multi-revêtements pour offrir des solutions sur mesure adaptées à de nombreux secteurs d’activités (Ameublement, Agencement, Loisir, Bâtiment, Décoration…). Leur investissement dans de nouvelles technologies et compétences permet de répondre aux projets innovants des clients tout en respectant les normes environnementales et de développement durable.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations…

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Torfou Rue du Lieutenant Bouvier Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

Discover what goes on behind the scenes at a wood machining and coating company

German :

Was ist dein Unternehmen? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines Unternehmens für Holzbearbeitung und Beschichtung

Italiano :

Uno sguardo dietro le quinte di un’azienda di lavorazione e verniciatura del legno

Espanol :

Conozca los entresijos de una empresa de mecanizado y revestimiento de madera

