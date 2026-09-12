C’est quoi ton entreprise ? Berthaud SAS Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

C’est quoi ton entreprise ? Berthaud SAS

Le Fuilet 7 Bis Rue de Vendée Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20 11:30:00

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-29

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une entreprise de chaudronnerie

Entreprise familiale de sous-traitance en mécanique générale, de plus de 70 ans d’expérience. Grâce à son parc de machines étoffé, elle est autonome du début à la fin de la chaîne de production étude, conception, débit matière, usinage, tôlerie, soudure et peinture. Toutes ces étapes vous seront dévoilées lors de la visite pour mieux comprendre leurs métiers.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre à 10h

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges .

Le Fuilet 7 Bis Rue de Vendée Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Find out what goes on behind the scenes of a boiler-making company

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Berthaud SAS Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges