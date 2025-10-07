C’est quoi ton entreprise ? Bijoux Rebola Saint-laurent-des-Autels Orée d’Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Bijoux Rebola

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 16:00:00

fin : 2025-10-29 16:45:00

Date(s) :

2025-10-07 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une bijouterie-joaillerie

Patricia vous propose de visiter son atelier de bijouterie joaillerie Rebola. Venez découvrir les outils qui permettent la fabrication de bijoux en or et en argent. Vous pourrez même tester quelques machines lors de cette visite. Elle vous montrera les différentes étapes de création avec le laminoir, soudure au chalumeau, découpe au bloc fil, etc. Vous pourrez également observer différentes pierres précieuses et comprendre leurs différences.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 h.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Saint-laurent-des-Autels 7032 rue Joachim du Bellay Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Go behind the scenes of a jewelry store

German :

Was ist dein Unternehmen? Erfahren Sie, wie es hinter den Kulissen eines Juweliergeschäfts aussieht

Italiano :

Qual è la vostra attività? Date un’occhiata al dietro le quinte di una gioielleria

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Echa un vistazo entre bastidores a una joyería

