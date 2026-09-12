C’est quoi ton entreprise ? Blackfox Saint-Germain-sur-Moine Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? Blackfox

Saint-Germain-sur-Moine 19 avenue des Pays-Bas Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 10:00:00

fin : 2026-10-12 12:00:00

Date(s) :

2026-10-12 2026-10-13 2026-10-19 2026-10-22

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un créateur d’articles de jardin

Blackfox, c’est la marque de celles et ceux qui aiment rire sous la pluie, jardiner en robe d’été bottes aux pieds, ou oser porter leurs sabots au marché ! Depuis 1989, cette entreprise familiale conçoit des chaussures et gants pour le jardin et les activités de plein air. Venez découvrir les coulisses de cette belle aventure et visiter son atelier de production partenaire l’Atelier Insolite (d’où démarre la visite) !

RDV au 6 rue de l’éventard pour le départ de la visite.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations… Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Saint-Germain-sur-Moine 19 avenue des Pays-Bas Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Behind the scenes of a garden designer

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Blackfox Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges