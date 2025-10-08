C’est quoi ton entreprise ? Bodycote Z.A. Montremy Montrevault-sur-Èvre

C’est quoi ton entreprise ? Bodycote

Z.A. Montremy Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2025-10-08 11:00:00

fin : 2025-10-08 11:45:00

2025-10-08 2025-10-22

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une entreprise de métallurgie

Leader mondial dans le traitement thermique, Bodycote travaille le métal pour améliorer les caractéristiques des matériaux et alliages. Son expérience dans ce secteur et la formation de ses employés offrent une qualité et une fiabilité incomparable à ses clients. Une visite à la pointe de la technologie !

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges .

Z.A. Montremy Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your company? Discover what goes on behind the scenes of a metalworking company

German :

Was ist dein Unternehmen? Blicken Sie hinter die Kulissen eines Metallunternehmens

Italiano :

Qual è la tua azienda? Dietro le quinte di un’azienda di lavorazione dei metalli

Espanol :

¿Qué es su empresa? Entre bastidores de una empresa metalúrgica

