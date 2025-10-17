C’est quoi ton entreprise ? Bois et Sens La Chapelle-du-Genêt Beaupréau-en-Mauges

La Chapelle-du-Genêt 1 Rue de l’Arrondeau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-10-17 15:00:00

fin : 2025-10-17 17:00:00

2025-10-17

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un fabricant de meubles

Une équipe riche de plus de 35 années d’expérience, au service de particuliers et de professionnels, vous ouvre son univers du bois. Venez découvrir le métier de menuisier ébéniste dans un atelier de fabrication. Découvrez la conception de meubles sur ordinateur en 3 D, la fabrication de mobilier, de portes en bois massif, mais aussi la rénovation d’espaces existants ou encore l’agencement.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Chapelle-du-Genêt 1 Rue de l’Arrondeau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Go behind the scenes of a furniture manufacturer

German :

Was ist dein Unternehmen? Blick hinter die Kulissen eines Möbelherstellers

Italiano :

Qual è la vostra attività? Uno sguardo dietro le quinte di un produttore di mobili

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Eche un vistazo entre bastidores a un fabricante de muebles

