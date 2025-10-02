C’est quoi ton entreprise ? Boisseau Bâtiment Botz-en-Mauges Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? Boisseau Bâtiment

Botz-en-Mauges 4 ZA la Croix de Pierre Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-10-02 14:00:00

fin : 2025-10-16 16:00:00

2025-10-02 2025-10-16

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez le monde du BTP et de la construction

Depuis plusieurs générations, Boisseau Bâtiment construit, transforme et rénove ! Spécialistes de la maçonnerie et du gros oeuvre mais aussi entreprise générale du bâtiment, ils interviennent sur des projets de construction neuve, d’extension et de rénovation, pour des professionnels ou des particuliers. Implanté à Botz-en-Mauges, leur site intègre 2 ateliers de préfabrication en bois et béton. Venez découvrir leurs savoir-faire !

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

A partir de 13 ans

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10h.

C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges .

Botz-en-Mauges 4 ZA la Croix de Pierre Mauges-sur-Loire 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What is your company? Discover the world of building and construction

German :

Was ist dein Unternehmen? Entdecke die Welt des Bauwesens und der Bauindustrie

Italiano :

Qual è la tua azienda? Scoprite il mondo dell’edilizia e delle costruzioni

Espanol :

¿Cuál es su empresa? Descubra el mundo de la construcción

