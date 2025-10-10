C’est quoi ton entreprise ? Brasserie Will’s La Varenne Orée d’Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Brasserie Will’s La Varenne Orée d’Anjou vendredi 10 octobre 2025.

C’est quoi ton entreprise ? Brasserie Will’s

La Varenne 34 la Gulolière Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 09:00:00

fin : 2025-10-24 09:45:00

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une micro-brasserie.

Née en 2015, la brasserie Will’s est une micro brasserie artisanale, lieu de création et production de bières artisanales de qualité. Laurent, le brasseur, vous fera découvrir à travers ses bières spéciales des créations originales et surprenantes dont il a le secret. Des brassins uniques en quantité limitée !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Varenne 34 la Gulolière Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

Discover what goes on behind the scenes of a microbrewery.

German :

Was ist dein Unternehmen? Erfahren Sie, wie es hinter den Kulissen einer Mikrobrauerei aussieht.

Italiano :

Scoprite cosa succede dietro le quinte di un microbirrificio.

Espanol :

Descubra lo que ocurre entre bastidores en una microcervecería.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Brasserie Will’s Orée d’Anjou a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges