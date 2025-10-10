C’est quoi ton entreprise ? Brasserie Will’s La Varenne Orée d’Anjou
La Varenne 34 la Gulolière Orée d’Anjou Maine-et-Loire
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une micro-brasserie.
Née en 2015, la brasserie Will’s est une micro brasserie artisanale, lieu de création et production de bières artisanales de qualité. Laurent, le brasseur, vous fera découvrir à travers ses bières spéciales des créations originales et surprenantes dont il a le secret. Des brassins uniques en quantité limitée !
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.
C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
English :
Discover what goes on behind the scenes of a microbrewery.
German :
Was ist dein Unternehmen? Erfahren Sie, wie es hinter den Kulissen einer Mikrobrauerei aussieht.
Italiano :
Scoprite cosa succede dietro le quinte di un microbirrificio.
Espanol :
Descubra lo que ocurre entre bastidores en una microcervecería.
