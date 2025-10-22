C’est quoi ton entreprise ? Brault Métallerie Z.A. Montremy Montrevault-sur-Èvre

C’est quoi ton entreprise ? Brault Métallerie Z.A. Montremy Montrevault-sur-Èvre mercredi 22 octobre 2025.

C’est quoi ton entreprise ? Brault Métallerie

Z.A. Montremy Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Date(s) :

2025-10-22

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une métallerie, serrurerie

Depuis 3 générations, la société Brault oeuvre pour concevoir, fabriquer et installer des ouvrages de métallerie dans le secteur du bâtiment. Leurs équipes se feront un plaisir de vous présenter leurs métiers passion au travers du bureau d’études et de l’atelier. Venez découvrir les outils (laser fibre, plieuse…) et le travail minutieux des collaborateurs sur des ouvrages divers et variés.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

A partir de 11 ans

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges .

Z.A. Montremy Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What is your company? Discover what goes on behind the scenes in a metal shop, locksmith’s shop

German :

Was ist dein Unternehmen? Entdecken Sie die Hintergründe einer Metallwerkstatt, Schlosserei

Italiano :

Qual è la tua attività? Scoprite cosa succede dietro le quinte di un’officina metallica, di un fabbro, ecc

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Descubre qué ocurre entre bastidores en una carpintería metálica, cerrajería, etc

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Brault Métallerie Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges