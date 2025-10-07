C’est quoi ton entreprise ? Breheret Menuiserie Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre

C’est quoi ton entreprise ? Breheret Menuiserie Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre mardi 7 octobre 2025.

C’est quoi ton entreprise ? Breheret Menuiserie

Saint-Pierre-Montlimart 2 Rue des Landes Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 14:00:00

fin : 2025-10-07 15:30:00

Date(s) :

2025-10-07

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une menuiserie

Portée par la culture du bois depuis 6 générations, l’entreprise est composée de 2 activités la fabrication et la pose de menuiseries intérieures bois. Au fil des années, Breheret est devenu l’un des principaux acteurs de la menuiserie intérieure sur son territoire et l’un des leaders dans la fabrication de produits techniques sur le marché français. Venez découvrir leur univers à la fois familial et industriel chargé d’histoire.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

A partir de 12 ans

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges .

Saint-Pierre-Montlimart 2 Rue des Landes Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Discover what goes on behind the scenes in a carpentry shop

German :

Was ist dein Betrieb? Blick hinter die Kulissen einer Tischlerei

Italiano :

Qual è la tua attività? Scoprite cosa succede dietro le quinte di un laboratorio di falegnameria

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Descubra lo que ocurre entre bastidores en un taller de carpintería

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Breheret Menuiserie Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges