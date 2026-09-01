C’est quoi ton entreprise ? Brico Cash Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? Brico Cash

Beaupréau 990 rue Gustave Eiffel Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 10:00:00

fin : 2026-10-08 11:30:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-15

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un commerce de bricolage.

Découvrez l’envers du décor d’une grande enseigne de bricolage à destination des professionnels et particuliers. Du métier de magasinier, au stockage en passant par la vente, le conseil, Brico Cash dispose de multiples compétences à découvrir.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et

compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Beaupréau 990 rue Gustave Eiffel Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Take a behind-the-scenes look at a DIY store.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Brico Cash Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges