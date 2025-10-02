C’est quoi ton entreprise ? BTM Blanchisserie Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? BTM Blanchisserie

Beaupréau 165 rue Louis Lumière ZA Anjou Acti Parc Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-10-02 10:30:00

fin : 2025-10-02 12:00:00

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une blanchisserie

Située à Beaupréau-en-Mauges, la blanchisserie BTM, petite entreprise familiale créée en 1948, fournit aux professionnels un service de location, d’entretien du linge, des vêtements de travail et d’équipements sanitaires aux professionnels.

De l’hôtel indépendant à la chaîne agroalimentaire, BTM propose la location d’articles textiles garantissant une parfaite qualité du linge. Parcourez nos ateliers et découvrez étape par étape l’univers de la blanchisserie industrielle.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre, 10h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

English :

Discover what goes on behind the scenes in a laundry

German :

Was ist dein Unternehmen? Entdecken Sie die Hintergründe einer Wäscherei

Italiano :

Cosa succede dietro le quinte di una lavanderia?

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Echa un vistazo entre bastidores a una lavandería

