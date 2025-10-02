C’est quoi ton entreprise ? Café 1700 Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire

Saint-Laurent-de-la-Plaine 42 rue des Mauges Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-10-02 10:00:00

fin : 2025-10-23 11:00:00

2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un caféier

Café 1700, c’est une torréfaction familiale qui a pour objectif de mettre en avant une filière café plus juste et durable. En parcourant le monde à la recherche de producteurs, ils ont sélectionné les meilleurs cafés qu’ils

torréfient à leur atelier. Découvrez tous les rouages de la torréfaction et les étapes du grain de café depuis l’autre bout du monde jusqu’à votre tasse.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges .

Saint-Laurent-de-la-Plaine 42 rue des Mauges Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

