C’est quoi ton entreprise ? CAM Landemont Orée d’Anjou

Informations pratiques

Orée d’Anjou

C’est quoi ton entreprise ? CAM

Landemont 4 Rue des Noisetiers Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 10:00:00

fin : 2026-10-23 11:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une concession agricole

CAM est une concession agricole familiale spécialisée dans la vente et l’entretien de matériels agricoles neufs et d’occasion. Partenaire de la marque de tracteurs Valtra, l’entreprise accompagne les agriculteurs avec des solutions en tracteurs, équipements, agriculture de précision, maintenance et pièces détachées afin d’assurer la performance des exploitations.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

Accessible aux enfants à partir de 3 ans.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Landemont 4 Rue des Noisetiers Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What kind of business do you run? Get a behind-the-scenes look at an agricultural dealership

L’événement C’est quoi ton entreprise ? CAM Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges