C’est quoi ton entreprise ? Chauvat Portes ZI Evre et Loire Beaupréau-en-Mauges jeudi 23 octobre 2025.

ZI Evre et Loire Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-10-23 15:30:00

fin : 2025-10-23 16:15:00

2025-10-23

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une menuiserie industrielles

Chauvat Portes, menuiserie industrielle, fabrique des portes et blocs-portes intérieures destinés aux distributeurs de la menuiserie. Un produit 100 % français, conçus à partir de bois certifié PEFC, issu de forêts durablement gérées. L’entreprise propose une large gamme de portes intérieures communicante, acoustique, isolante, déclinée en plus de 30 modèles, du classique au contemporain. Un savoir-faire industriel, au service de la qualité, de la performance et du respect de l’environnement.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

ZI Evre et Loire Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your company? Find out what goes on behind the scenes at an industrial joinery

German :

Was ist dein Unternehmen? Blick hinter die Kulissen einer industriellen Tischlerei

Italiano :

Qual è la vostra azienda? Scoprite cosa succede dietro le quinte di una falegnameria industriale

Espanol :

¿Qué es su empresa? Descubra lo que ocurre entre bastidores en una carpintería industrial

