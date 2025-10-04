C’est quoi ton entreprise ? Chocolaterie Cosme Mauges-sur-Loire
ZA de Ribotte Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’univers d’une chocolaterie artisanale
Artisan chocolatier depuis 1927, Lorenne et Antoine gèrent aujourd’hui l’entreprise familiale en favorisant des approvisionnements locaux et éthiques. Un savoir-faire artisanal qui se perpétue et joue avec des chocolats de qualité de 15 origines différentes et de belles matières premières. Une visite pleine de saveurs !
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 11 septembre à 10 h.
C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges .
English :
What’s your business? Discover the world of an artisan chocolate factory
German :
Was ist dein Unternehmen? Entdecken Sie die Welt einer handwerklichen Schokoladenfabrik
Italiano :
Qual è la tua attività? Scoprite il mondo di una fabbrica di cioccolato tradizionale
Espanol :
¿Cuál es tu negocio? Descubra el mundo de una fábrica de chocolate tradicional
