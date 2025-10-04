C’est quoi ton entreprise ? Chocolaterie Cosme Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? Chocolaterie Cosme Mauges-sur-Loire samedi 4 octobre 2025.

C’est quoi ton entreprise ? Chocolaterie Cosme

ZA de Ribotte Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-25 11:00:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’univers d’une chocolaterie artisanale

Artisan chocolatier depuis 1927, Lorenne et Antoine gèrent aujourd’hui l’entreprise familiale en favorisant des approvisionnements locaux et éthiques. Un savoir-faire artisanal qui se perpétue et joue avec des chocolats de qualité de 15 origines différentes et de belles matières premières. Une visite pleine de saveurs !

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges .

ZA de Ribotte Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Discover the world of an artisan chocolate factory

German :

Was ist dein Unternehmen? Entdecken Sie die Welt einer handwerklichen Schokoladenfabrik

Italiano :

Qual è la tua attività? Scoprite il mondo di una fabbrica di cioccolato tradizionale

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Descubra el mundo de una fábrica de chocolate tradicional

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Chocolaterie Cosme Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges