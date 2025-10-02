C’est quoi ton entreprise ? Chocolats Cesbron Saint-Georges-des-Gardes Chemillé-en-Anjou

Saint-Georges-des-Gardes 11 rue de l’artisannat Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-02 10:30:00

fin : 2025-10-02 11:15:00

2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une chocolaterie

Une visite qui s’annonce gourmande et pour cause, la découverte du métier de chocolatier éveille toujours les papilles. La maison Cesbron conjugue gourmandise avec excellence en sélectionnant des fèves de cacao de qualité. Tous les chocolats sont fabriqués sur place à l’atelier grâce au savoir-faire artisanal d’Anthony.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

English :

What’s your business? Discover what goes on behind the scenes of a chocolate factory

German :

Was ist dein Unternehmen? Blick hinter die Kulissen einer Schokoladenfabrik

Italiano :

Qual è la tua attività? Dietro le quinte di una fabbrica di cioccolato

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Entre bastidores de una fábrica de chocolate

