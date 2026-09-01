C’est quoi ton entreprise ? Cinéma associatif Jeanne d’Arc Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
samedi 10 octobre 2026 · Beaupréau · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? Cinéma associatif Jeanne d’Arc
Beaupréau 4B Rue Jeanne d’Arc Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-17 15:30:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-17
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’un cinéma
Pénétrez dans les coulisses du cinéma Jeanne d’Arc. L’association vous propose une visite inédite avec la découverte de la cabine de projection, une démonstration de Dolby digital 7.1, visualisation en salle de courts métrages et vente d’affiches.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre, 10h.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Beaupréau 4B Rue Jeanne d’Arc Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Behind the scenes of a movie theater
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Cinéma associatif Jeanne d’Arc Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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