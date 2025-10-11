C’est quoi ton entreprise ? Cinéma Jeanne d’Arc Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau 4B Rue Jeanne d’Arc Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’un cinéma

Pénétrez dans les coulisses du cinéma Jeanne d’Arc. L’association vous propose une visite inédite avec la découverte de la cabine de projection, une démonstration de Dolby digital 7.1, visualisation en salle de courts métrages et vente d’affiches.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre, 10h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

English :

What’s your business? Behind the scenes of a movie theater

German :

Was ist dein Unternehmen? Entdecken Sie die Hintergründe eines Kinos

Italiano :

Scoprite cosa succede dietro le quinte di un cinema

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Descubre lo que ocurre entre bastidores en un cine

