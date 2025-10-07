C’est quoi ton entreprise ? Cortizo Chemillé Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Cortizo

Chemillé 16 rue de Strasbourg Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-07 10:00:00

fin : 2025-10-21 11:00:00

2025-10-07 2025-10-09 2025-10-14 2025-10-16 2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une production de profilés aluminium

Référent européen dans la fabrication de profilés aluminium pour l’industrie et l’architecture, Cortizo se distingue par sa gestion complète de la production d’aluminium. De la matière première au résultat fini, suivez toutes les étapes de

fabrication lors de cette visite.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Chemillé 16 rue de Strasbourg Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What is your company? Discover what goes on behind the scenes of an aluminum profile production

German :

Was ist dein Unternehmen? Blick hinter die Kulissen einer Aluminiumprofilproduktion

Italiano :

Qual è la vostra azienda? Uno sguardo dietro le quinte della produzione di profili in alluminio

Espanol :

¿Cuál es su empresa? Conozca entre bastidores la producción de perfiles de aluminio

