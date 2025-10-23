C’est quoi ton entreprise ? Coudrais MUSICLIGHT et Coudrais CUISINE Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau 222 rue Jules Verne Zone Anjou Acti Parc Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un magasin de sonorisation et cuisiniste

La société Oger-Rousseau-Coudrais vous accueille dans son magasin 2 en 1. Le temps d’une visite, venez découvrir l’envers du décor d’un commerce de sonorisation et d’éclairage pour tout type d’événements mais aussi les coulisses d’une boutique d’électroménager et d’un cuisiniste. Laissez-vous alors surprendre par la multiplicité de savoir-faire et des services proposée par Oger-Rousseau-Coudrais.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre, 10h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

English :

What’s your business? Go behind the scenes of a sound and kitchen store

German :

Was ist dein Geschäft? Blick hinter die Kulissen eines Geschäftes für Beschallungsanlagen und Küchenbauer

Italiano :

Qual è la tua attività? Uno sguardo dietro le quinte di un negozio di suoni e cucine

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Echa un vistazo entre bastidores a una tienda de sonido y cocina

