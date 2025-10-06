C’est quoi ton entreprise ? Couture Retouche Saint Florent le Vieil Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? Couture Retouche Saint Florent le Vieil Mauges-sur-Loire lundi 6 octobre 2025.

C’est quoi ton entreprise ? Couture Retouche

Saint Florent le Vieil Pl. Maubert Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06 11:00:00

fin : 2025-10-06 11:45:00

Date(s) :

2025-10-06 2025-10-13 2025-10-20 2025-10-27

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une couturière

Gwladys manie l’aiguille avec brio pour réaliser vos créations et confections sur mesure. Elle propose également un service de retouche pour les particuliers. Un travail de minutie qui demande patience et rigueur.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre, 10h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Saint Florent le Vieil Pl. Maubert Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? A behind-the-scenes look at the work of a seamstress

German :

Was ist dein Unternehmen? Blicken Sie hinter die Kulissen einer Näherin

Italiano :

Scoprite cosa succede dietro le quinte di un laboratorio di sartoria

Espanol :

Descubra lo que ocurre entre bastidores en un taller de costura

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Couture Retouche Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges