C’est quoi ton entreprise ? Créa Équipements Sèvremoine
mardi 20 octobre 2026 · Sèvremoine
Informations pratiques
Sèvremoine
C’est quoi ton entreprise ? Créa Équipements
La Grande Fribaudière – Le Longeron Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 11:00:00
fin : 2026-10-20 12:00:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-22 2026-10-27 2026-10-29
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une fabrication d’aires de jeux
Comment fabrique-t-on une aire de jeux ? Venez chez Créa Équipements pour le découvrir ! Notre équipe de grands enfants vous guidera tout au long de la visite pour vous dévoiler les rouages de notre PME familiale et écoresponsable. De la conception à la fabrication, les toboggans et les balançoires n’auront plus aucun secret pour vous. On vous attend !
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10 H.
C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations… Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
La Grande Fribaudière – Le Longeron Sèvremoine 49710 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Get a behind-the-scenes look at a playground manufacturer
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Créa Équipements Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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