C’est quoi ton entreprise ? Créations Gravouille La Chapelle-Saint-Florent Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? Créations Gravouille

La Chapelle-Saint-Florent 106 Rue de Bonchamp Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 10:00:00

fin : 2026-10-20 11:00:00

Date(s) :

2026-10-13 2026-10-20

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’un magasin d’aménagement intérieur

Créations Gravouille conçoit, fabrique et installe des cuisines, salles de bains, dressings, bureaux et aménagements d’intérieur sur mesure pour les particuliers et les professionnels. Artisan cuisiniste labellisé Produit en Anjou, nous imaginons des espaces uniques depuis notre atelier de fabrication à Mauges-sur-Loire (49), avec deux showrooms à Angers et Ancenis .

Nous intervenons dans tout le Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique.

Cet atelier de plus de 3000 m² est équipé de machines numériques, de lignes de montage et de cabines de finitions afin de produire des ensembles de qualité. Notre proximité et notre production locale nous permettent une grande réactivité dans notre fabrication.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Chapelle-Saint-Florent 106 Rue de Bonchamp Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What kind of business do you run? Take a look behind the scenes at an interior design store

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Créations Gravouille Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges