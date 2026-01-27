C’est quoi ton entreprise ? Cueillette de la Mansardière Mauges-sur-Loire
samedi 3 octobre 2026 · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
C’est quoi ton entreprise ? Cueillette de la Mansardière
Botz-en-Mauges Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 16:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Bienvenue chez mon producteur au naturel, découvrez l’envers du décor d’un producteur de petits fruits
Gladys Robert s’est reconvertie début 2024 2023 en agricultrice bio sur 4 hectares familiaux à Botz-en-Mauges. Elle y produit principalement des fruits rouges (fraises, framboises, cassis, groseilles) proposés à la vente en cueillette libre, en barquettes ou en confitures. Elle cultive également des plantes aromatiques et médicinales transformées en hydrolats, huiles essentielles et tisanes.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscription ouverte à partir du 10 septembre à 10 h.
C’est un programme élaboré par le CPIE Loire Anjou pour découvrir des agriculteurs et paysans qui produisent de façon naturelle dans les Mauges. De la découverte de leur métier à leur production, ces passionnées proposent des visites inédites. .
Botz-en-Mauges Mauges-sur-Loire 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
Welcome to my organic farm—get a behind-the-scenes look at a berry farm
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Cueillette de la Mansardière Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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