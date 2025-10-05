C’est quoi ton entreprise ? Cynfaël, prince du safran ST-SAUVEUR-DE-LANDEMONT Orée d’Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Cynfaël, prince du safran

ST-SAUVEUR-DE-LANDEMONT La Bouquetière Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-27 12:00:00

2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-17 2025-10-20 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-30 2025-10-31

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une safranière

L’or violet, vous connaissez ? Sabrina Clavier vous propose de découvrir un savoir-faire ancestral la culture et la transformation du safran. De la récolte manuelle des crocus à la préparation artisanale de cette douce épice, vos sens seront en éveil !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

ST-SAUVEUR-DE-LANDEMONT La Bouquetière Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What is your business? Discover the backstage of a saffron farm

German :

Was ist dein Betrieb? Blick hinter die Kulissen einer Safranfarm

Italiano :

Qual è la tua attività? Dietro le quinte di una fattoria di zafferano

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Entre bastidores de una granja de azafrán

