C’est quoi ton entreprise ? Défi XXI Z I de la Paganne Montrevault-sur-Èvre

Z I de la Paganne Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2025-10-09 10:30:00

fin : 2025-10-09 11:30:00

2025-10-09 2025-10-16

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une maroquinerie inclusive

Entreprise de sous-traitance industrielle depuis 1992 en matériaux souples (maroquinerie, confection, contrôle-qualité…) mais également en métallerie/soudure nous proposons un savoir-faire et des capacités de production dans ces domaines tout en menant un projet d’inclusion et de formation. L’occasion de découvrir la diversité de nos secteurs d’interventions et l’étendu de nos compétences.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Z I de la Paganne Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

Discover what goes on behind the scenes at an inclusive leather goods company

German :

Was ist dein Unternehmen? Erfahren Sie, was hinter den Kulissen eines inklusiven Lederwarengeschäfts passiert

Italiano :

Scoprite cosa succede dietro le quinte di un’azienda di pelletteria inclusiva

Espanol :

Descubra lo que ocurre entre bastidores en una empresa de marroquinería integradora

