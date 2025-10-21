C’est quoi ton entreprise ? Delaubio Chemillé Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor de la cultivation et transformation de plantes.

Installé sur 40 ha en Agriculture Biologique, Fabien et Emilien cultivent des plantes santé, beauté et bien-être. De la culture des différentes variétés de plantes aux techniques de séchage, suivez tout un parcours olfactif.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Chemillé 7 Le Pontreau Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Take a behind-the-scenes look at plant cultivation and processing.

German :

Was ist dein Unternehmen? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des Pflanzenanbaus und der Pflanzenverarbeitung.

Italiano :

Qual è la vostra attività? Scoprite cosa succede dietro le quinte della coltivazione e della lavorazione delle piante.

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Descubra qué ocurre entre bastidores en el cultivo y procesamiento de plantas.

