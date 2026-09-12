C’est quoi ton entreprise ? Delaubio Chemillé Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Delaubio

Chemillé 7 Le Pontreau Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20 11:30:00

Date(s) :

2026-10-20

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor de la cultivation et transformation de plantes.

Installé sur 40ha en Agriculture Biologique, Fabien et Emilien cultivent des plantes santé, beauté et bien être. De la culture des différentes variétés de plantes au technique de séchage, suivez tout un parcours olfactif.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Chemillé 7 Le Pontreau Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Take a behind-the-scenes look at plant cultivation and processing.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Delaubio Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges