C’est quoi ton entreprise ? Delta B.E Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
vendredi 23 octobre 2026 · Beaupréau · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? Delta B.E
Beaupréau 135 Rue Louis Blériot Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 14:30:00
fin : 2026-10-23 15:15:00
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-30
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décors de l’automatisation industrielle
En 2 mots, Delta B.E., c’est plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’industrie. 9 collaborateurs ingénieurs, dessinateurs et techniciens. Basé à Beaupréau-en-Mauges, dans la zone Actiparc Centre Mauges, depuis 2021. Leur métier concevoir, mettre au point et installer des moyens automatisés répondant aux besoins des industriels. Leurs expertises manutention automatisée, pose de composants robotisée, rétrofit de machines existantes…
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre.
C’est quoi ton entreprise ? ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et
compétences au cœur de nos entreprises
Programme élaboré par Ôsez Mauges .
Beaupréau 135 Rue Louis Blériot Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What kind of business do you run? Take a look behind the scenes of industrial automation
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Delta B.E Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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