C’est quoi ton entreprise ? Domaine de la Colline Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? Domaine de la Colline

Saint-Crespin-sur-Moine 3 la Colline Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-10-03 17:00:00

fin : 2025-10-03 18:50:00

2025-10-03 2025-10-04 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-31

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un vignoble

Le Domaine de la Colline est un vignoble familial qui traverse les générations de père en fils. Les frères associés ont la volonté de faire perdurer les valeurs entretenues et de proposer encore et toujours des vins exceptionnels et d’une qualité irréprochable. Spécialistes du Muscadet, leurs produits sont le fruit d’un travail acharné pour proposer des vins d’exception qui sauront vous ravir et vous faire voyager à travers notre vision de la vigne et du vin.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges .

Saint-Crespin-sur-Moine 3 la Colline Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Go behind the scenes of a vineyard

German :

Was ist dein Betrieb? Blick hinter die Kulissen eines Weinbergs

Italiano :

Qual è la tua attività? Dietro le quinte di un vigneto

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Entre los bastidores de un viñedo

