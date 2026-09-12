C’est quoi ton entreprise ? Domaine de la Colline Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Crespin-sur-Moine · Sèvremoine
Informations pratiques
Sèvremoine
C’est quoi ton entreprise ? Domaine de la Colline
Saint-Crespin-sur-Moine 3 la Colline Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 17:00:00
fin : 2026-10-09 19:00:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-30 2026-10-31
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un vignoble
Le Domaine de la Colline est un vignoble familial qui traverse les générations de père en fils. Les frères associés ont la volonté de faire perdurer les valeurs entretenues et de proposer encore et toujours des vins exceptionnels et d’une qualité irréprochable. Spécialistes du Muscadet, leurs produits sont le fruit d’un travail acharné pour proposer des vins d’exception qui sauront vous ravir et vous faire voyager à travers notre vision de la vigne et du vin.
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre à 10 h.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges .
Saint-Crespin-sur-Moine 3 la Colline Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Go behind the scenes of a vineyard
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Domaine de la Colline Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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