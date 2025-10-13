C’est quoi ton entreprise ? E.Leclerc Chemillé ZA des 3 routes Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? E.Leclerc Chemillé

ZA des 3 routes Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-13 10:00:00

fin : 2025-10-25 11:00:00

2025-10-13 2025-10-14 2025-10-16 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-25

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une grande surface

E. Leclerc Chemillé est, depuis 2007, engagé autour de valeurs fortes. Au détour des rayons, vous trouverez les Produits du coin . Grâce à cette gamme, gage de qualité, le magasin favorise les circuits courts en travaillant en partenariat avec un nombre important de producteurs locaux. E. Leclerc Chemillé s’investit aussi auprès des associations locales en les accompagnant et à coeur de vous proposer un accueil chaleureux et de qualité. Venez donc découvrir les coulisses du magasin où plusieurs corps de métier se croisent.

Visite à partir de 10 ans.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

English :

What’s your business? Discover what goes on behind the scenes of a superstore

German :

Was ist dein Unternehmen? Erfahren Sie, wie es hinter den Kulissen eines Supermarktes aussieht

Italiano :

Cosa succede dietro le quinte di un supermercato?

Espanol :

Descubra lo que ocurre entre bastidores en un supermercado

