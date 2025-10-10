C’est quoi ton entreprise ? Ébénisterie LEBLANC La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Èvre

La Salle-et-Chapelle-Aubry 6Ter Rue des Thébaudières Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2025-10-10 11:00:00

fin : 2025-10-10 12:00:00

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-11

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un ébéniste d’art

Fabrice a fait de son amour du bois, son métier. Un savoir-faire d’exception pour la restauration et la conservation de meubles et objets d’art. Il allie avec brio le respect des traditions de collage et finition à l’ancienne aux techniques les plus modernes de conservation.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

English :

What’s your business? Discover what goes on behind the scenes of an art cabinetmaker

German :

Was ist dein Unternehmen? Blicken Sie hinter die Kulissen eines Kunsttischlers

Italiano :

Qual è la tua attività? Uno sguardo dietro le quinte del lavoro di un ebanista

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Echa un vistazo entre bastidores al trabajo de un ebanista

