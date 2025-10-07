C’est quoi ton entreprise ? EHPAD Notre-Dame-de-Bon-Secours Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges

Le Pin-en-Mauges 1 Rue Notre-Dame de Bon Secours Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-10-07 15:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-07 2025-10-31

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’un EHPAD

Forte de ses deux établissements (EHPAD Notre Dame de Bon Secours et Institut Psychothérapique), l’Association Sanitaire et Sociale continue son ouverture vers l’extérieur en vous proposant de venir visiter l’EHPAD, rencontrer les 82 résidents présents (sur des séjours permanents, temporaires ou en Accueil de Jour) et les 65 salariés qui y travaillent en équipe (plus d’une vingtaine de métiers différents) avec la volonté de faire de cet établissement un lieu de vie , un presque chez soi .

Visite à partir de 3 ans.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Le Pin-en-Mauges 1 Rue Notre-Dame de Bon Secours Beaupréau-en-Mauges 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Discover what goes on behind the scenes in a nursing home

German :

Was ist dein Unternehmen? Entdecken Sie die Hintergründe eines Pflegeheims

Italiano :

Scoprite cosa succede dietro le quinte di una EHPAD (casa di riposo)

Espanol :

Descubra lo que ocurre entre bastidores en una EHPAD (residencia de ancianos)

