C’est quoi ton entreprise ? EHPAD Notre-Dame-de-Bon-Secours Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges
vendredi 16 octobre 2026 · Le Pin-en-Mauges · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? EHPAD Notre-Dame-de-Bon-Secours
Le Pin-en-Mauges 1 Rue Notre-Dame de Bon Secours Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 15:00:00
fin : 2026-10-16 16:30:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-23
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’un EHPAD
Forte de ses deux établissements (EHPAD Notre Dame de Bon Secours et Institut Psychothérapique), l’Association Sanitaire et Sociale continue son ouverture vers l’extérieur en vous proposant de venir visiter l’EHPAD, rencontrer les 82 résidents présents (sur des séjours permanents, temporaires ou en Accueil de Jour) et les 65 salariés qui y travaillent en équipe (plus d’une vingtaine de métiers différents) avec la volonté de faire de cet établissement un lieu de vie , un presque chez soi .
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.
C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Le Pin-en-Mauges 1 Rue Notre-Dame de Bon Secours Beaupréau-en-Mauges 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Discover what goes on behind the scenes in a nursing home
L’événement C’est quoi ton entreprise ? EHPAD Notre-Dame-de-Bon-Secours Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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