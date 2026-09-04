C’est quoi ton entreprise ? Elevage Maly Zofé Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Pierre-Montlimart · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
C’est quoi ton entreprise ? Elevage Maly Zofé
Saint-Pierre-Montlimart 800 Lieu-dit La Pouletière Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-31 16:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-17 2026-10-21 2026-10-24 2026-10-28 2026-10-31
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un éleveur de chevaux et créateur de cosmétiques
Marine est à la tête d’un petit élevage familial d’Irish Cob, démarré en 2021. Elle vous fera vivre sa passion et partagera ses expériences et son savoir-faire d’éleveuse. De la traite des juments, à la fabrication de toute sa gamme de produits de cosmétique au lait de jument, elle vous dévoilera les coulisses d’une filière éthique d’un bout à l’autre.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre à 10 h.
C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges .
Saint-Pierre-Montlimart 800 Lieu-dit La Pouletière Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? A behind-the-scenes look at a horse breeder and cosmetics designer
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Elevage Maly Zofé Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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