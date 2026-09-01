C’est quoi ton entreprise ? Espace Innovation Création VILLEDIEU-LA-BLOUERE Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? Espace Innovation Création

VILLEDIEU-LA-BLOUERE 3 Rue la Pièce du Moulin Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 10:00:00

fin : 2026-10-13 10:45:00

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-13

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une entreprise de fabrication de portails

Créée en 1989, Espace Innovation Création conçoit et fabrique des portails et des clôtures sur mesure pour particuliers et professionnels. Personnalisation en acier, aluminium ou PVC, tout est possible et imaginable grâce à l’agilité et aux compétences des équipes. De la conception à la fabrication, découvrez comment sont pensés vos portails.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

VILLEDIEU-LA-BLOUERE 3 Rue la Pièce du Moulin Beaupréau-en-Mauges 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your company? Get a behind-the-scenes look at a gate manufacturing company

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Espace Innovation Création Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges