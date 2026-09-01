C’est quoi ton entreprise ? Établissements Saint-Martin Pôle Santé des Mauges Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
jeudi 15 octobre 2026 · Beaupréau · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? Établissements Saint-Martin Pôle Santé des Mauges
Beaupréau 49 Rue Louise Voisine Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 15:00:00
fin : 2026-10-15 17:00:00
Date(s) :
2026-10-15
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un établissement médico-social
Venez échanger avec les équipes pluridisciplinaires des Établissements Saint Martin (Fondation FASSIC), acteurs essentiels de santé et d’accompagnement sur votre territoire. Hôpital, Pôle personnes âgées, Pôle handicap une réponse de proximité pour les habitants des Mauges. De l’accueil à l’accompagnement, nos équipes (+ de 50 métiers différents) oeuvrent pour assurer un parcours de soin et de vie adapté aux besoins des personnes accueillies. Rencontrez celles et ceux qui font vivre cette dynamique au quotidien.
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre, 10h.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Beaupréau 49 Rue Louise Voisine Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Get a behind-the-scenes look at a medical-social establishment
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Établissements Saint-Martin Pôle Santé des Mauges Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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