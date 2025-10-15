C’est quoi ton entreprise ? Évelyne Déco La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre

La Chaussaire Imp. des Tilleuls Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-15 14:30:00

2025-10-15

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor des technologies de communication

Depuis 28 ans, Évelyne Déco accompagne ses clients professionnels dans la mise en avant de leur identité visuelle (logos, supports de communication, habillage véhicule, enseigne, devanture de boutique) et ses clients particuliers dans la réalisation de travaux de décoration d’intérieur sur mesure.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre, 10h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Chaussaire Imp. des Tilleuls Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

