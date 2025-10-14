C’est quoi ton entreprise ? Fibertex Nonwovens Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé 3 rue de la Croix Renaudeau Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-10-14 14:30:00

fin : 2025-10-14 16:00:00

Date(s) :

2025-10-14

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor de la fabrication de non-tissés.

Innovateur et pionnier dans l’industrie des non-tissés et des matériaux à haute performance, Fibertex est engagé depuis 1930 dans l’aiguilletage et l’hydroliage, techniques de consolidation et tissage des fibres. La visite permet de comprendre les différentes étapes de fabrication de la matière première au produit fini.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Chemillé 3 rue de la Croix Renaudeau Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

What’s your business? Find out what goes on behind the scenes of nonwovens manufacturing.

German :

Was ist dein Unternehmen? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Vliesstoffherstellung.

Italiano :

Qual è la vostra azienda? Scoprite cosa succede dietro le quinte della produzione di tessuto non tessuto.

Espanol :

¿Cuál es su empresa? Descubra qué ocurre entre bastidores en la fabricación de telas no tejidas.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Fibertex Nonwovens Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges