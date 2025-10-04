C’est quoi ton entreprise ? Gelati Ghizzoni Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Montjean-sur-Loire La Baudouinière Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-10-04 13:00:00

fin : 2025-10-29 14:00:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-22 2025-10-29

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un glacier artisanal

Artisan glacier, il tient à cœur à Ivan Ghizonni de produire des gelati, glaces d’origine italienne, avec des ingrédients locaux produits dans le bocage maugeois. Il les transforme lui-même dans son laboratoire à l’aide de recettes soigneusement élaborées et s’interdit l’utilisation de colorants et conservateurs pour préserver les couleurs et les goûts originels de ses glaces. Son but faire découvrir ou redécouvrir les saveurs des gelati qu’il mangeait enfant en Italie et vous marquer avec ses glaces uniques.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Montjean-sur-Loire La Baudouinière Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Go behind the scenes of a traditional ice cream parlour

German :

Was ist dein Unternehmen? Blick hinter die Kulissen eines handwerklich arbeitenden Eisherstellers

Italiano :

Qual è la tua attività? Dietro le quinte di un gelataio artigianale

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Entre bastidores de una heladería tradicional

