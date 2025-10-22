C’est quoi ton entreprise ? Groupe Grimaud Lieu-dit La Corbière Sèvremoine

Début : 2025-10-22 09:30:00

fin : 2025-10-29 11:30:00

2025-10-22 2025-10-29

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise de sélection génétique animale

Le Groupe Grimaud, entreprise à mission, est spécialisée en sélection génétique animale, bioproductions, vaccins et protéines innovantes. Leur rôle est d’apporter des réponses aux besoins alimentaires globaux, à la santé et bon équilibre du vivant. Cette vision s’exprime dans Leur signature Prendre soin de la vie , qui illustre la conviction qui anime le groupe et s’articule autour des 5 piliers suivants les clients et partenaires, l’équipe, l’homme, l’animal et la planète.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Lieu-dit La Corbière 3 lieu-dit La Corbière Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Discover what goes on behind the scenes of an animal genetic selection company

German :

Was ist dein Unternehmen? Erfahren Sie mehr über die Hintergründe eines Unternehmens, das sich mit der genetischen Selektion von Tieren beschäftigt

Italiano :

Scoprite cosa succede dietro le quinte di un’azienda di selezione genetica animale

Espanol :

Descubra lo que ocurre entre bastidores en una empresa de selección genética animal

