C’est quoi ton entreprise ? Groupe ICI ZA Anjou Acti Parc, 995 Rue Gustave Eiffel Beaupréau-en-Mauges

ZA Anjou Acti Parc, 995 Rue Gustave Eiffel BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-10-07 11:00:00

fin : 2025-10-14 12:30:00

2025-10-07 2025-10-14

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor des technologies de communication

Découvrez UNICITE, le site Bellopratain du groupe ICI, acteur incontournable et historique dans les Mauges et spécialiste de l’impression, du multimédia, de la décoration et de l’événementiel ! Parcourez leurs ateliers, pour en savoir davantage sur l’univers de la communication…

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre, 10h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

ZA Anjou Acti Parc, 995 Rue Gustave Eiffel BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your company? Take a behind-the-scenes look at communication technologies

German :

Was ist dein Unternehmen? Blick hinter die Kulissen der Kommunikationstechnologie

Italiano :

Qual è la vostra azienda? Scoprite cosa succede dietro le quinte delle tecnologie di comunicazione

Espanol :

¿Qué es su empresa? Descubra lo que ocurre entre bastidores de las tecnologías de la comunicación

