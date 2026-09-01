C’est quoi ton entreprise ? Groupe ICI ZA Anjou Acti Parc, 995 Rue Gustave Eiffel Beaupréau-en-Mauges
mardi 6 octobre 2026 · ZA Anjou Acti Parc, 995 Rue Gustave Eiffel · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? Groupe ICI
ZA Anjou Acti Parc, 995 Rue Gustave Eiffel BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 09:00:00
fin : 2026-10-15 10:30:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-10-08 2026-10-13 2026-10-15
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Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre, 10h.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
ZA Anjou Acti Parc, 995 Rue Gustave Eiffel BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your company? Take a behind-the-scenes look at communication technologies
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Groupe ICI Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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