C’est quoi ton entreprise ? Humeau Beaupreau BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges

BEAUPREAU 80 Rue des Forges Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-10-07 14:00:00

fin : 2025-10-07 15:30:00

Date(s) :

2025-10-07

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une manufacture de chaussures

Fabricant de chaussures depuis 1905, le groupe Humeau-Beaupréau est spécialisé dans la chaussure cuir pour enfants sous la marque Bopy mais aussi expert dans l’injection plastique avec les marques Méduse et Baudou. Une entreprise familiale qui allie savoir-faire artisanal et évolutions techniques.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre, 10h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

BEAUPREAU 80 Rue des Forges Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Go behind the scenes of a shoe factory

German :

Was ist dein Unternehmen? Blick hinter die Kulissen einer Schuhmanufaktur

Italiano :

Qual è la tua attività? Dietro le quinte di un calzaturificio

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Entre bastidores de una fábrica de zapatos

