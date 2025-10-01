C’est quoi ton entreprise ? Impressionnantes Montfaucon-Montigné Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? Impressionnantes

Montfaucon-Montigné 2 ter Rue de la Dabigeonnerie Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-20 15:00:00

2025-10-01 2025-10-06 2025-10-08 2025-10-13 2025-10-15 2025-10-20 2025-10-22 2025-10-27 2025-10-29

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor des technologies de communication

L’entreprise Impressionnantes est spécialisée dans l’impression sur une grande variété de supports broderie, imprimerie et cadeau d’affaires personnalisé. Depuis 2015, Erwan le gérant met un point d’honneur à valoriser la création locale et à accompagner ses clients professionnels, associations comme particuliers dans tous leurs projets de communication visuelle. Au cours de sa visite, Erwan vous présentera son atelier, ses machines de production et ses produits variés.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre, 10h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Montfaucon-Montigné 2 ter Rue de la Dabigeonnerie Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

What’s your company? Take a behind-the-scenes look at communication technologies

Was ist dein Unternehmen? Blick hinter die Kulissen der Kommunikationstechnologie

Qual è la vostra azienda? Scoprite cosa succede dietro le quinte delle tecnologie di comunicazione

¿Qué es su empresa? Descubra lo que ocurre entre bastidores de las tecnologías de la comunicación

