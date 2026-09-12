C’est quoi ton entreprise ? Impressionnantes Montfaucon-Montigné Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? Impressionnantes

Montfaucon-Montigné 2 ter Rue de la Dabigeonnerie Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-17 10:30:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor des technologies de communication

L’entreprise Impressionnantes est spécialisée dans l’impression sur une grande variété de supports broderie, imprimerie et cadeau d’affaires personnalisé. Depuis 2015, Erwan le gérant met un point d’honneur à valoriser la création locale et à accompagner ses clients professionnels, associations comme particuliers dans tous leurs projets de communication visuelle. Au cours de sa visite, Erwan vous présentera son atelier, ses machines de production et ses produits variés.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre, 10h.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Montfaucon-Montigné 2 ter Rue de la Dabigeonnerie Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your company? Take a behind-the-scenes look at communication technologies

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Impressionnantes Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges