C’est quoi ton entreprise ? Iteipmai Melay Chemillé-en-Anjou

Melay 3 Croix de belle tête Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-02 14:00:00

fin : 2025-10-02 16:00:00

2025-10-02

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un institut de recherche de plantes.

L’iteipmai (Institut de recherche pour le développement des plantes médicinales, aromatiques et à parfum) développe des références techniques, améliore les itinéraires culturaux, évalue la qualité des productions et accompagne les acteurs de la filière vers des pratiques innovantes et durables. Du champ expérimental

au laboratoire, suivez le parcours de recherche de nos plantes.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Melay 3 Croix de belle tête Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your company? Get a behind-the-scenes look at a plant research institute.

German :

Was ist dein Unternehmen? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines Instituts für Pflanzenforschung.

Italiano :

Qual è la vostra azienda? Scoprite cosa succede dietro le quinte di un istituto di ricerca sulle piante.

Espanol :

¿Qué es su empresa? Descubra lo que ocurre entre bastidores en un instituto de investigación sobre plantas.

